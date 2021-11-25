اعتقال أربعة إرهابيين جنوب الجزائر

علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية اعتقلت ما لا يقل عن أربعة أفراد. ينتمون إلى جماعة إرهابية في جنوب الجزائر.

وحسب ذات المصدر فإن الإرهابي المدعو شكري بلال الملقب (حذيفة) (أبو البصير سابقاً)، اعتقلته الأجهزة الأمنية في غرداية.

في عام 2016، انضم إلى صفوف الكيان الإرهابي “جماعة دعم الإسلام والمسلمين” (GSIM) المنتشرة في شمال مالي.

كما أضاف المصدر أن تمديد التحقيقات في هذه القضية أدى إلى اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين في غرداية وتمنراست.

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