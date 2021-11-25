اعتقال أربعة إرهابيين جنوب الجزائر
علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية اعتقلت ما لا يقل عن أربعة أفراد. ينتمون إلى جماعة إرهابية في جنوب الجزائر.
وحسب ذات المصدر فإن الإرهابي المدعو شكري بلال الملقب (حذيفة) (أبو البصير سابقاً)، اعتقلته الأجهزة الأمنية في غرداية.
في عام 2016، انضم إلى صفوف الكيان الإرهابي “جماعة دعم الإسلام والمسلمين” (GSIM) المنتشرة في شمال مالي.
كما أضاف المصدر أن تمديد التحقيقات في هذه القضية أدى إلى اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين في غرداية وتمنراست.
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الجيش يوقف 7 عناصر دعم للجماعات الارهابية خلال أسبوع
نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 06 جويلية 2021 عديد العمليات في مختلف القطاعات
وفي إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش بالقرب من بلدية الڨرارم ﭬوﭬـة بميلة. الناحية العسكرية الخامسة بندقية تقليدية الصنع وماسورتين لبندقية صيد ونظارة ميدان بالإضافة إلى كمية من الذخيرة
فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
كما تم في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. 7تجار مخدرات وضبطت7 قناطير و30 كيلوغرام من الكيف المعالج.
هذه المخدرات حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب. في حين تم توقيف 17 تاجر مخدرات آخرين وحجز 26553 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.
في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (196) شخص. وضبطت 20 مركبة و192 مولدا كهربائيا و102 مطرقة ضغط و06 أجهزة للكشف عن المعادن ومتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب
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