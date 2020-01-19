اعتقال أربعة جزائريين وليبي على الحدود بين رومانيا والمجر

اعتقلت شرطة حدود ساتو ماري برومانيا، أربعة جزائريين، وليبي، حاولوا عبور الحدود الرومانية في هنغاريا سيرًا على الأقدام، للوصول إلى أوروبا الغربية.

وحسب موقع بريسازم الروماني، قام أمس السبت، في حدود الساعة 5:30 مساءً، حرس الحدود داخل الدائرة الإقليمية لشرطة الحدود ساتو ماري، بالتعاون مع عمال من قطاع شرطة الحدود ببرني، بمراقبة الحدود.

واكتشفت الشرطة بمقاطعة ساتو ماري، رجلين يمشيان سيرًا على الأقدام ، باتجاه الحدود مع المجر.

ولأنهم لم يبرروا وجودهم في المنطقة الحدودية، فقد تم اقتيادهم إلى مقر الدائرة الإقليمية لشرطة الحدود في ساتو ماري للتحقيق معهم.

وأثبثت التحقيقات الأولية أن أحد الرجلين مواطن جزائري يبلغ من العمر 32 عامًا، والآخر من ليبيا يبلغ من العمر 17 عامًا، كلاهما طالب لجوء.

وفي حدود الساعة 10:00 صباحًا، من اليوم الأحد، اكتشف حرس الحدود، ثلاثة مواطنين أجانب، كانوا متجهين نحو الحدود مع المجر.

وأشارت التحقيقات أن هؤلاء الموقوفين مواطنون جزائريون، تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، وجميعهم من طالبي اللجوء في رومانيا.

وسيتم متابعة هؤلاء، بجريمة محاولة عبور حدود الدولة بطريقة غير مشروعة.

كما تم توجيه المواطنين الأجانب الخمسة إلى المراكز الإقليمية للسكن والإجراءات لطالبي اللجوء ماراموريس وبوكارست.