اعتقال أكثر من 30 شخصا في احتجاجات لندن بسبب كورونا

بعد احتجاج مئات المتظاهرين في انتهاك لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة في بريطانيا بسبب فيروس كورونا، اعتقلت الشرطة البريطانية أمس السبت 32 شخصا في لندن.

وتجمع أكثر من ألف شخص وسط لندن للاحتجاج على إجراءات العزل العام، التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.

في وقت يبحث فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون إذا كان سيعيد فرض بعض قيود الإغلاق في جميع أنحاء إنجلترا.

وعبر بعض المحتجين في مظاهرة عن معارضتهم للتطعيم الإجباري، بالإضافة إلى عدم الثقة في الحكومة ووسائل الإعلام ومنظمة الصحة العالمية.

وحمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات: “كوفيد خدعة” و”جسدي خياري: لا للكمامات الإلزامية”. ووجهوا هتافات للشرطة قائلين “اختاروا من تقفون إلى جانبه”.

وبموجب قوانين فُرضت للحد من تفشي وباء كوفيد-19، لا يتم السماح للناس في إنجلترا بالتجمع في مجموعات تزيد على 6 أفراد.

وجرى تغريم المنظمين لاحتجاجات سابقة على إجراءات العزل بما يصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني

يذكر أن بريطانيا سجلت حتى السبت 390 ألفا و358 إصابة بكورونا، وأكثر من 41 ألف وفاة، حسب وزارة الصحة.

ومنذ أوت الماضي، تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في عدد إصابات كورونا، حيث تتصدر البلاد قائمة البلدان الأوروبية في عدد الوفيات جراء الفيروس.