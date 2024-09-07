اعتقال أمريكي بعد قتله 81 حيوانًا في جوف الليل

قتل رجل أمريكي 81 حيوانًا، بما في ذلك الخيول المصغرة والماعز والدجاج وحتى الببغاوات.

14 ماعزًا، و9 دجاجات، و7 بطات، و5 أرانب، وحصانين صغيرين، ومهر، وخنزير، و34 ببغاء. هذه قائمة الحيوانات الأليفة التي أطلق رجل يبلغ من العمر 39 عاما النار عليها “عشوائيا” باستخدام عدة أسلحة نارية. ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، شمال ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة. حسبما أفاد تقرير، العديد من وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة أنباء AP ونيويورك تايمز.

ووقعت الأحداث في بلدة برونيديل، في مقاطعة مونتيري، على بعد حوالي مائة كيلومتر جنوب سان فرانسيسكو.

وتقول الشرطة إنها تلقت مكالمات عديدة بدءًا من الساعة 3:25 صباحًا للإبلاغ عن عدة طلقات نارية.

وتم إرسال الشرطة إلى الموقع بعد إطلاق تنبيه للسكان، بما في ذلك فرق من خدمة تدخل النخبة SWAT. (أي ما يعادل خدمات GIGN أو RAID الفرنسية). حيث تمكنت من اكتشاف المشتبه به باستخدام طائرة بدون طيار.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه دون أن يبدي أي مقاومة.

وبعد إلقاء القبض عليه، عثروا على مخبأ في سيارته يحتوي على ثمانية أسلحة نارية، بما في ذلك بندقية هجومية غير قانونية. والعديد من البنادق والمسدسات، بالإضافة إلى العديد من المجلات.

وقال قائد الشرطة أندريس روساس لقناة KSBW Action News 8 المحلية يوم الأربعاء: “هذا مشهد مروع. نحن محظوظون للغاية لعدم فقدان أي حياة بشرية. لم أر شيئًا كهذا من قبل”.

ويزعم محامي المتهم أنه بعد التحدث مع موكله وأقاربه، أصبح قلقاً بشأن الحالة النفسية للمشتبه به.

وطلب من القاضي المكلف بالتحقيق أن يأمر بإجراء تقييم طبي.

ويقول إن عائلة موكله اتصلت بالعديد من الوكالات الطبية الحكومية في الماضي. لكن للأسف، لم يتلق دعم الصحة العقلية بالسرعة الكافية قبل هذا الحادث المأساوي”.