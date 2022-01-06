اعتقال أول جزائري سنة 2022 في إسبانيا وهذه التهمة المنسوبة إليه
اعتقل عناصر من الشرطة الوطنية لمركز شرطة إيبيز، في إسبانيا، جزائريا يبلغ من العمر 36 عامًا. على أنه مرتكب جريمة ضد مواطنين أجانب، بعد توقيفه وهو يقود قاربا على متنه 15 شخصًا إلى مياه فورمينتيرا.
وحسب موقع periodico de ibiza يعتبر هذا المعتقل الأول العام الحالي، في جزيرة فورمينتيرا.
وشار ذات الموقع أنه تم توقيف مجموعتين منفصلتين من الأشخاص. مجموعة تضم أفرادًا من أصل جزائري ومجموعة أخرى مع أشخاص من أصل غيني.
وبعد التحقيقات المناسبة، تم حجز بوصلة كانت ضمن ممتلكات أحد المهاجرين، والتي تم استخدامها أثناء الرحلة في البحر. حيث لم يكن القارب يحمل أي نظام إلكتروني للرحلة، ولا خرائط أو رادارات.
وحسب ما كشفته الوقائع، فقد أعطى المعتقل تعليمات، للمهاجرين غير الشرعيين بالانفصال إلى مجموعتين عند الوصول. وعدم القول بأنه هو من قاد السفينة.
وحسب المصدر، فقد كان المهاجرون سيدفعون حوالي 600 أورو، لهذا الشخص، حيث تم سجن الجاني المزعوم بعد تقديمه إلى العدالة.
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3 مغاربة حاولوا إدخال قرابة 5 أطنان كيف عبر قارب إلى إسبانيا
تمكنت مصلحة المراقبة الجمركية للوكالة الاسبانية للضرائب خلال تدخلها في مياه شرق مضيق جبل طارق. من احتجاز قارب مطاطي على متنه حوالي خمسة أطنان من الحشيش، وتوقيف ثلاثة مغاربة.
وحسب موقع el periodico de espana، فقد تم حجز ما يقرب من خمسة أطنان من الحشيش داخل قارب مطاطي.
وتدخلت مصلحة الجمارك التابعة لمصلحة الضرائب في المياه الواقعة شرقي مضيق جبل طارق بإجمالي 4700 كيلوغرام من هذا المخدر. داخل قارب كان يبحر فيه ثلاثة مواطنين مغاربة.
وأدت العملية، التي تدخلت فيها المصالح الجوية والبحرية ليلة الأربعاء الماضي. إلى أكبر مصادرة للحشيش نفذتها مراقبة الجمارك في نركولانشا إلى الآن.
وبدأت العملية عندما اكتشفت وسائل المراقبة الجوية التابعة لمصلحة الضرائب، شرق المضيق. زورقا شبه صلب طوله اثني عشر مترا مزودا بمحركات بأربعة محركات خارجية بقوة 300 حصان لكل منها. وكان ينقل كمية كبيرة من حزم الخيش.
وعلى الفور صدرت أوامر بعملية جوية وبحرية وأرسلت سفينتان جمركيتان مقرهما في الجزيرة الخضراء للبحث عن الهدف الذي اعترض السفينة. شبه الصلبة على حين غرة أثناء انتظار نقل الحمولة إلى زوارق أخرى من القصر.
بعد التحقق من الكمية الكبيرة من بالات الخيش التي كانت تحمل الناركولانشا واعتقال ركابها الثلاثة. عاد المسؤولون إلى قاعدة الجزيرة الخضراء، حيث أحصت كمية الحشيش 148 عبوة تزن حوالي 4700 كيلوغرام.
واندهش رجال الدرك الإسبان من حجم الشحنة، التي لم تسجل من قبل. وبحسب المحققين يلعب هذا القارب الدور الأساسي أو دور المورد لقوارب أخرى مطاطية في إدخال المخدرات إلى الأراضي الاسبانية.
وتم تنفيذ العملية البحرية الجوية و ارسال قاربين تابعين للجمارك موجودين ببلدية “ألجيسيراس” بجنوب اسبانيا. للبحث عن الهدف فتم تعقب القارب المطاطي، في وقت كان ينتظر نقل الشحن نحو قوارب أخرى صغيرة.
وتم وضع المعتقلين، إلى جانب المخدرات وغيرها من المواد التي حجزت، تحت تصرف السلطات.