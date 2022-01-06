اعتقال أول جزائري سنة 2022 في إسبانيا وهذه التهمة المنسوبة إليه

اعتقل عناصر من الشرطة الوطنية لمركز شرطة إيبيز، في إسبانيا، جزائريا يبلغ من العمر 36 عامًا. على أنه مرتكب جريمة ضد مواطنين أجانب، بعد توقيفه وهو يقود قاربا على متنه 15 شخصًا إلى مياه فورمينتيرا.

وحسب موقع periodico de ibiza يعتبر هذا المعتقل الأول العام الحالي، في جزيرة فورمينتيرا.

وشار ذات الموقع أنه تم توقيف مجموعتين منفصلتين من الأشخاص. مجموعة تضم أفرادًا من أصل جزائري ومجموعة أخرى مع أشخاص من أصل غيني.

وبعد التحقيقات المناسبة، تم حجز بوصلة كانت ضمن ممتلكات أحد المهاجرين، والتي تم استخدامها أثناء الرحلة في البحر. حيث لم يكن القارب يحمل أي نظام إلكتروني للرحلة، ولا خرائط أو رادارات.

وحسب ما كشفته الوقائع، فقد أعطى المعتقل تعليمات، للمهاجرين غير الشرعيين بالانفصال إلى مجموعتين عند الوصول. وعدم القول بأنه هو من قاد السفينة.

وحسب المصدر، فقد كان المهاجرون سيدفعون حوالي 600 أورو، لهذا الشخص، حيث تم سجن الجاني المزعوم بعد تقديمه إلى العدالة.

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