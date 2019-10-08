اعتقال “إنجلينا جولي الايرانية” بتهمة “إهانة الزي الإسلامي”

فن وثقافة
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اعتقال “إنجلينا جولي الايرانية” بتهمة “إهانة الزي الإسلامي”
بقلم زهيدة. ث

ألقت السلطات الإيرانية القبض على نجمة موقع إنستغرام الإيرانية سحر تبر التي خضعت لعمليات تجميلية لتبدو نسخة طبق الأصل من النجمة الأمريكية أنجلينا جولي.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اعتُقلت تبر، ووُجَّهت لها تهمًا عديدة، من بينها، ازدراء الإسلام، و إهانة الزي الإسلامي.
وكانت تبر قد اجتذبت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، العام الماضي، بعد خضوعها لـ 50 عملية جراحة تجميل لشبهة النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي .
واتُّهمت تبر بازدراء الإسلام، ، و إهانة الزي الإسلامي، كما تم حذف حسابها على موقع إنستغرام.
زهيدةث.


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