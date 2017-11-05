أعلنت وسائل إعلام سعودية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مساء امس السبت، إيقاف الامير الوليد بن طلال، بتهمة الفساد.

وجاء الامر الايقاف من طرف اللجنة العليا لمكافحة الفساد والتي تم إنشاءها بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما شهدت أمس السعودية توقيف أمراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال بتهمة الفساد وغسيل اموال وكذا استغلال السلطة.

وقد تعهد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بمحارية الفساد وتوقيف كل من تورط به مهما كان منصبه.

وللإشارة، فإن الوليد بن طلال يتصدر الاثرياء العرب، بثروة فاقت 18.7 مليار دولار.