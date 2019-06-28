ومن جهتها، =أصدرت الحكوة العراقية ، بيانا أعربت فيه “عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة (..) والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية”.

وذكرت الحكومة، أن الأجهزة الأمنية اتخذت “كافة الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة، وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة، واعتقال المتسببين، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء”.