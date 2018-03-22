اعتقال المتورط في محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، أن قوات الأمن التابعة لحركة حماس، اعتقلت المتورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وجاءت عملية اعتقال المطلوب الرئيسي في التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

بعد محاصرة منزل لعدد من المطلوبين وسط غزة ويدعى المطلوب الرئيسي أبو خوصة.

للإشارة، أعلنت وزارة الداخلية في غزة في وقت سائق عن مكافأة مالية قدرها 5 آلاف دولار

لمن يدلي بمعلومات عن المطلوب أبو خوصة.

للذكر،تعرض موكب الحمد الله، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج لهجوم بقنبلة زرعت على الطريق في غزة، ونجا الإثنان من الحادث .