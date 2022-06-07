اعتقال بقرة في السودان

أعلنت الشرطة في جنوب السودان أنها اعتقلت بقرة بتهمة قتل صبي يبلغ عمره 12 عاما بطريقة وحشية.

وجاء ذلك بعد مزاعم من أن هذه البقرة هاجمت صبيا في مزرعة قريبة في ولاية البحيرات.

وقال المتحدث باسم شرطة جنوب السودان، إليجاه مابور، إن البقرة قيد الاعتقال في مركز الشرطة بمقاطعة رومبيك”.

ومن المتوقع أن تواجه البقرة تهمة القتل، وستسجن في حال إدانتها لمدة عام.

وهذه ليست أول مرة يجري فيها اعتقال حيوان في دولة جنوب السودان، وتوجيه اتهام إليه.

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