اعتقال جزائري في إسبانيا يمتهن سرقة كبار السن
اعتقلت الشرطة المحلية الكتالونية في إسبانيا جزائريا يبلغ من العمر 20 عاما بتهمة السطو العنيف والترهيب على امرأتين كبيرتين في برشلونة.
وحسب ما أوردته لا فانغارديا الاسبانية، فقد اقتحم هذا الجزائري 11 نوفمبر الماضي. عقارًا في مقاطعة سانتس مونتجويك مع امرأة مسنة، وعندما دخلت السيدة المصعد، سرق حقيبتها وهاتفها الخلوي وابتعد.
وتمكن أحد المارة من استعادة حقيبة المرأة العجوز، لكن ليس هاتفها. كما تعرف هذا الأخير على اللص. الذي اعتقل في 3 ديسمبر، بحسب المصدر نفسه.
الشاب متهم بارتكاب سرقة أخرى وقعت في 14 نوفمبر من مبنى في منطقة إيكسامبل في برشلونة. حيث دخلت امرأة تبلغ من العمر 83 عامًا العقار وتبعها الشاب. وعندما رفضت المرأة أن تأخذ المصعد معه سرق حقيبتها.
وأشارت الضحية أن المتهم تبعها إلى الباب وقام بمساعدتها، ثم دفعها بعنف وألقى بها أرضاً.
وتم نقل المرأة المسنة إلى مستشفى حيث مكثت لعدة أيام، مما منعها من الإدلاء بشهادتها حتى 1 ديسمبر.
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اعتقال جزائريين في أليكانت بتهمة الاعتداء والسرقة
طعن شابان يبلغان من العمر 18 عامًا، يحملان الجنسية الجزائرية، شخصًا في ظهره. كما ارتكبا عمليتي سطو عنيفتين أخريين يوم الأحد الماضي في أليكانتي بإسبانيا.
وحسب ما أوردته صحيفة لاغاسيتا الإسبانية، بحسب مصادر من أجهزة وأجهزة أمن الدولة. فقد علمت القوات بما حدث فور تلقيها مكالمة إلى 091 مكتبًا لمركز شرطة المحافظة التابع لقوة الشرطة الوطنية. نبههم الاتصال إلى شخص أصيب بطعن في المنطقة المعروفة باسم لا رامبلا.
بمجرد ظهور العملاء في المنطقة التي وقع فيها الهجوم. فر المشتبه بهم وتم تفجير الجهاز لمحاولة تحديد مكان المهاجرين المسؤولين عن الهجوم بسكين.
بالإضافة إلى ذلك، كان الرجل الذي تعرض للاعتداء، والذي عالج من قبل العملاء على الفور. قد أصيب “بجروح ناجمة عن أداة حادة في الجزء العلوي من ظهره”.
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