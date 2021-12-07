اعتقال جزائري في إسبانيا يمتهن سرقة كبار السن

اعتقلت الشرطة المحلية الكتالونية في إسبانيا جزائريا يبلغ من العمر 20 عاما بتهمة السطو العنيف والترهيب على امرأتين كبيرتين في برشلونة.

وحسب ما أوردته لا فانغارديا الاسبانية، فقد اقتحم هذا الجزائري 11 نوفمبر الماضي. عقارًا في مقاطعة سانتس مونتجويك مع امرأة مسنة، وعندما دخلت السيدة المصعد، سرق حقيبتها وهاتفها الخلوي وابتعد.

وتمكن أحد المارة من استعادة حقيبة المرأة العجوز، لكن ليس هاتفها. كما تعرف هذا الأخير على اللص. الذي اعتقل في 3 ديسمبر، بحسب المصدر نفسه.

الشاب متهم بارتكاب سرقة أخرى وقعت في 14 نوفمبر من مبنى في منطقة إيكسامبل في برشلونة. حيث دخلت امرأة تبلغ من العمر 83 عامًا العقار وتبعها الشاب. وعندما رفضت المرأة أن تأخذ المصعد معه سرق حقيبتها.

وأشارت الضحية أن المتهم تبعها إلى الباب وقام بمساعدتها، ثم دفعها بعنف وألقى بها أرضاً.

وتم نقل المرأة المسنة إلى مستشفى حيث مكثت لعدة أيام، مما منعها من الإدلاء بشهادتها حتى 1 ديسمبر.

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