اعتقال جزائري في فرنسا والتهمة ثقيلة

اعتقل مواطن جزائري في نيس لتسهيل وصول الأجانب غير الشرعيين إلى الأراضي الفرنسية. حيث حاول أكرم، البالغ 32 عامًا، عدة مرات الإفلات من الشرطة قبل أن يُحبس خلف القضبان.

وصل هذا الجزائري إلى فرنسا قبل أيام قليلة فقط. دون إضاعة الكثير من الوقت ودون القلق بشأن حاجز اللغة. قرر جعل الهجرة غير الشرعية مهنته.

في الأسبوع الماضي، اعترضته شرطة الحدود بين نيس ومينتون. كان هذا الجزائري غير الموثق برفقة خمسة مهاجرين غير شرعيين على متن سيارة رينو سينيك. في مواجهة الشرطة ، حاول الفرار لأول مرة ، دون جدوى. وعقب هذه المحاولة ، أصيب الأخير في عنقه ، مما سهل القبض عليه من قبل شرطة الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم احتجاز هذا الجزائري الذي ليس لديه أوراق رسمية وعرضه على المدعي العام.

وحاول مرة أخرى الإفلات من العدالة. مقيد اليدين، وسرعان ما تم القبض عليه من قبل ضباط الشرطة. في شارع دي لا بريفيكتور أمام مبنى المحكمة.

من جهته ، قرر محاميه ، في مواجهة سلوك هذا الجزائري ، إنشاء خبرة نفسية. هذا المحامي يعتبر رد فعل أكرم غريبًا جدًا. في الواقع ، وفقًا له ، هذا الأخير شخص هادئ للغاية.

من ناحية أخرى ، سُجن الجزائري الذي لا يحمل أوراقًا وسيُحاكم ، منتصف جانفي. بتهمة تسهيل وصول الأجانب غير الشرعيين إلى فرنسا، ولكن أيضًا للهروب. علاوة على ذلك ، فيما يتعلق بشريكه ، أفرج عن الأخير تحت الرقابة القضائية.