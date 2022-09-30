اعتقال جزائري في فرنسا والتهمة خطيرة

أعلنت السلطات الفرنسية عن إحباط محاولة هجوم مزدوج. وذلك على مستوى محطة SNCF في سان روش. وهذا من قبل ضابط شرطة السكك الحديدية الذي كان خارج الخدمة وقت وقوع الحادث.

ووقعت الوقائع في نهاية فترة ما بعد الظهر، الثلاثاء الماضي. عندما كان ضابط الأمن العام بشرطة السكة الحديد يستعد لترك خدمته.

مسلحًا بسكين، كان أحد الأفراد يطارد أحدهم. ثم مسافر آخر باتجاه مجمع المحطة وحاول طعنه.

صُدم بما حدث أمام عينيه، فسارع الضابط المعني لتحييد المهاجم ونزع سلاحه.

بالإضافة إلى ذلك، في غضون ذلك، تدخل ضباط شرطة آخرون من لواء السكك الحديدية.

وبعد فتح تحقيق تمكنت الشرطة من التعرف على المشتبه به. تدور أحداثها حول جزائري يبلغ من العمر 34 عامًا.

وقد قاد هذا الأخير الجزائري إلى مركز الشرطة. حيث تم سماعه في حضور المسافرَين وأيضًا بحضور وكيل SUGE.

وبحسب متروبوليتان الذي نقل المعلومات. فقد تم استغلال صور كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة. واستبعدت فرضية وقوع هجوم إرهابي.

وفقًا لمسح أجرته Numbeo، وهي قاعدة بيانات عن دول العالم ، لم تعد المدن الفرنسية من بين أكثر المدن أمانًا في العالم.

في الواقع، وفقًا لهذا الترتيب العالمي، تأتي فرنسا في أسفل السلم الأوروبي ، حيث تحتل المرتبة الأخيرة.