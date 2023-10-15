اعتقال حراڤ جزائري متهم بالقتل في إسبانيا

وقعت مأساة جديدة في منطقة مونبلييه في فرنسا، حيث قُتل شاب يبلغ من العمر 21 عامًا. وفر المشتبه به بعد ارتكاب الجريمة وظل مطلوبا لعدة أيام في جميع أنحاء فرنسا.

تعود الوقائع إلى 18 سبتمبر، في مقر إقامة بو سولاي، الواقع في 138 شارع دو لوديف في مونبلييه.

وفي حوالي الساعة 7:15 مساءً، حضر الضحية ورفيقه إلى مكان الحادث لتحصيل دين من المال يدين به المشتبه به لهما.

ومن الواضح أن العملية سارت بشكل خاطئ وتدهور الوضع وقام المشتبه به. وهو مهاجر جزائري غير شرعي يبلغ من العمر 22 عاما، بإخراج سكين وطعن خصمه بعدة ضربات. مما أدى إلى إصابته بجرح كبير مميت في صدره.

وتم نقل الضحية ورفيقه، اللذين أصيبا أيضا في اليد، إلى المستشفى.

كما تم فتح تحقيق للعثور على آثار القاتل الهارب، وتم القبض على شخصين على ذمة القضية نفسها. ومن بين هؤلاء صديقة القاتل وشخص آخر يشتبه في أنه ساعده على الفرار.

ولم تنجح عمليات التفتيش التي أجريت كجزء من التحقيق. واستغرقت الشرطة عدة أيام لرصد آثار الهارب. وبعد صدور مذكرة اعتقال أوروبية، وضعت الشرطة الإسبانية أخيراً حداً لهذا المتهم.

وبالفعل، تم اعتقال الجزائري، المتواجد بشكل غير قانوني في فرنسا، في 29 سبتمبر في إسبانيا.

وبحسب النيابة العامة في محكمة مونبلييه القضائية، فقد تم فتح تحقيق قضائي ضده. وتنتظر السلطات المسؤولة عن قضيته تسليمه إلى فرنسا.