اعتقال رجل في مطار بموسكو بعد تهديد بحيازة عبوة ناسفة

قال مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو في بيان إن السلطات احتجزت رجلا اليوم بعد أن أدعى أنه يحمل عبوة ناسفة.

يأتي الحادث أثناء استضافة روسيا لكأس العالم لكرة القدم حيث زادت حركة الطيران خلال البطولة التي تقام على مدار شهر.

وقال شاهد عيان ان كان الرجل يرقد على الأرض عند إحدى بوابات الخروج.

وتم تطويق جزء من صالة الركاب وتقييد الرجل واقتياده بعيدا على يد رجال الأمن.

بينما ذكر المطار أن الرجل قال إنه يحمل عبوة ناسفة أثناء مروره عبر الفحص الأمني.

وأضاف أنه لم يتم رصد أي تهديد بعد تفتيش الرجل وأن المطار يعمل بشكل طبيعي.