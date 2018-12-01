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اعتقال عشرات المشاركين في تظاهرة لـ”السترات الصفراء” في بلجيكا

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اعتقال عشرات المشاركين في تظاهرة لـ”السترات الصفراء” في بلجيكا
بقلم وافي مهاجري

اعتقلت الشرطة البلجيكية، أمس الجمعة، عشرات المشاركين في تظاهرة لـ”السترات الصفراء” في أول حراك لهم بالعاصمة بروكسل، احتجاجا على زيادة الضرائب وتكاليف المعيشة.

وقالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل “إلسي فان دي كيير”، إنه تم اعتقال 60 متظاهرا لإرباكهم النظام العام، خلال مشاركتهم في تظاهرة تعد امتدادا لحركة “السترات الصفراء” التي بدأت في فرنسا.

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