اعتقال عشرات المشاركين في تظاهرة لـ”السترات الصفراء” في بلجيكا

وقالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل “إلسي فان دي كيير”، إنه تم اعتقال 60 متظاهرا لإرباكهم النظام العام، خلال مشاركتهم في تظاهرة تعد امتدادا لحركة “السترات الصفراء” التي بدأت في فرنسا.