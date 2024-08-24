اعتقال مؤسس شركة تلغرام الروسي “بافال دوروف” بفرنسا

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، اعتقال مالك ومؤسس شركة تلغرام الروسي بافال دوروف.

وحسب ما أفادت به قناة TF1 الفرنسية، فإن الدرك اعتقل مؤسس شركة تلغرام، الروسي بافال دوروف، بمطار لوبورجي بالعاصمة باريس.

ووفقا لذات القناة، تمت عملية الاعتقال، مساء اليوم، بمطار لوبورجي، فور نزول بافال دوروف من طائرته الخاصة قادما من أذربيجان، حيث كان رفقة صديقته وحارسه الشخصي.

وجاءت عملية اعتقال مؤسس شركة تلغرام بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه، وذلك لعدم تعاونه مع القوات الفرنسية في قضايا تهريب المخدرات وغسيل أموال.