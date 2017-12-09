اعتقال متظاهرين ضد قرار ترامب في ألمانيا

أفادت وسائل إعلام اليوم السبت، أن الشرطة الألمانية اعتقلت في ساعة متأخرة من أمس الجمعة

عددا من المتظاهرين الذي خرجوا في احتجاجات أمام بوابة براندنبورغ التاريخية، تنديدا بقرار ترامب.

وشارك في المظاهرات حوالي 1200 شخص، حيث رفعوا من خلالها الأعلام الفلسطينية

ورددوا شعارات منددة بقرار ترامب الذي اعترف بأن القدس عاصمة الاحتلال الصهيوني.

وشارك في تأمين الاحتجاجات أما م بوابة براندنبورغ 450 شرطيا .

للإشارة، أعلن الرئيس الأمريكي الأربعاء الماضي عن نقل سفارة بلاده إلى القدس، كما اعترف بأن القدس عاصمة الاحتلال الصهيوني

وهو مادفع العديد من الدول العربية والعالمية أمس الجمعة للخروج إلى الشارع في مظاهرات تندد بقراره.