اعتقال مستوطنين خططا لذبح قربان في المسجد الأقصى

اعتقلت الشرطة الصهيونية مستوطنين اثنين من حركة يهودية متطرفة في القدس الشرقية، وبحوزتهما قربان كانا يخططان لذبحه في المسجد الأقصى.

وتم اعتقال المستوطنين واللذان ينتميان لحركة “عائدون لجبل الهيكل” في منطقة باب الأسباط وبحوزتهما “عنزة” خططا لذبحها كـ”قربان الفصح”.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي اعتبارا من غروب شمس اليوم الأربعاء حتى 12 أفريل الجاري.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع بداية الفصح. إلا أن هذا العام شهد أيضا دعوات مكثفة لذبح قرابين العيد داخل باحاته.

وكانت الحركة المتطرفة قد رصدت مكافأة قدرها 20 ألف شيكل (5611 دولارا) لمن يتمكن من ذبح “قربان الفصح” داخل الحرم القدسي الشريف.

كما رصدت الحركة مبلغ خمسة آلاف شيكل (1400 دولار) لأي يهودي يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسي.

ومن جهتها، حذرت حركة “حماس”، و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، من أن التصعيد في المسجد الأقصى وذبح القرابين خلال عيد الفصح اليهودي، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع.