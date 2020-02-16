اعتقال مسلح بروسيا طعن شخصين في كنيسة

اعتقلت الشرطة الروسية، اليوم الأحد، رجلا في موسكو بعدما طعن شخصين داخل كنيسة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن “الشرطة أوقفت رجلاً يبلغ من العمر 26 عاماً من سكان منطقة ليبيتسك، جنوبي موسكو، دخل كنيسة في شارع باكونينسكايا صباح الأحد وجرح شخصين بسكين”.

وبادرت الأجهزة الطبية إلى معالجة الجرحى، بحسب فولك التي أوضحت أن دوافع الهجوم ما زالت مجهولة حتى الآن.

وأفاد كاهن الكنيسة التي وقع فيها الهجوم كيريل سلادكوف، أن المهاجم كان يرتدي نظارات وقفازات من المطاط وقناعاً وسماعات كان يستمع من خلالها إلى الموسيقى.

وذكر الكاهن “توجهنا نحوه لنعرف ما يحصل ولنخرجه بهدوء. وفي هذه اللحظة، أخرج سكيناً من جيبه وضرب به مساعدي. وبعد ذلك، حاول كل المساعدين الحاضرين ردعه وأصاب زميلين لي بطعنتين”.