اعتقال مغني الراب الأمريكي “بي ديدي” في نيويورك

تم القبض على نجم الهيب هوب الأمريكي شون كومز، المعروف أيضًا باسم بي ديدي، في نيويورك. حسبما أكد محامي مغني الراب لشبكة CNN.

وبحسب العناصر الأولى التي أوردتها وسائل الإعلام الأمريكية. فقد تم توجيه الاتهام إلى شون كومز من قبل هيئة محلفين كبرى.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن لائحة الاتهام لم يتم الإعلان عنها بعد. ولكن من المتوقع أن يتم اتهام مغني الراب بالابتزاز.

وفي تصريح لموقع TMZ، أوضح محامي بي ديدي أن مغني الراب “انتقل طوعا” إلى نيويورك الأسبوع الماضي “تحسبا لهذه الاتهامات”.

ويصف المحامي موكله بأنه “رمز موسيقي، ورجل أعمال عصامي، ورجل عائلة محب، وفاعل خير. أمضى الثلاثين عامًا الماضية في بناء إمبراطورية، وشغوف بأطفاله”.

إذا كان قد كتب اسمه في تاريخ الموسيقى، وفاز بثلاث جوائز جرامي في عامي 1998 و2004. فإن شون كومز معروف منذ عدة أشهر بكونه في قلب العديد من القضايا القانونية.

وفي الواقع، فقد تم القبض عليه بعدة اتهامات بالعنف الجسدي والنفسي.

وتم الكشف عن لقطات لمغني الراب ديدي وهو يضرب صديقته السابقة كاسي، والتي يعود تاريخها إلى عام 2016

وتم إجراء عمليات بحث واسعة النطاق في المساكن التابعة لشون كومز في مارس في لوس أنجلوس.

وفي ماي 2024، بثت شبكة CNN مونتاجًا لصور مراقبة بالفيديو من أحد فنادق لوس أنجلوس بتاريخ مارس 2016. يُظهر اندلاع أعمال عنف من قبل مغني الراب ضد شريكته في ذلك الوقت. واعتذر مغني الراب عن سلوكه “المثير للاشمئزاز”.