اعتقال نجم البرازيل السابق روبينيو

ألقت الشرطة البرازيلية، أمس الخميس، القبض على نجم “السيليساو” السابق روبينيو، على ساحل ساو باولو، ليبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 9 سنوات، بتهمة الاغتصاب الجماعي في إيطاليا.

وألقى أفراد الشرطة الفيدرالية، القبض على روبينيو داخل منزله في سانتوس. المدينة التي تدرب فيها كلاعب، واقتادوه إلى مركز الشرطة، بعد أن أكدت المحكمة العليا البرازيلية، الحكم الصادر بحقه من القضاء الإيطالي وأمرت بسجنه.

وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان لها، إن روبينيو، سيخضع للفحوصات الطبية الإلزامية في مركز طبي، وسيتم إرساله إلى السجن. بينما لم تعلن السلطات حتى الآن عن السجن الذي سيقضي فيه العقوبة بالحبس لمدة 9 سنوات.

للإشارة فقد صدر أمر السجن من قبل القضاء الفيدرالي في ولاية ساو باولو مباشرة. بعد أن رفض قاضي المحكمة العليا لويس فوكس. طلبا بمنع اعتقال روبينيو، الذي أدين في إيطاليا سنة 2017 بتهمة اغتصاب جماعي لفتاة ألبانية في ميلانو عام 2013.