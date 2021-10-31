اعتقال 10 تجار مخدرات جزائريين في ألمانيا

قام مسؤولو فرقة العمل لمكافحة جرائم الشوارع في ألمانيا باعتقال عدة أشخاص يبيعون المخدرات بأوتاكرينج ظهر الخميس، بينهم 10 جزائريين.

وتمت مداهمة الشقق بالقوة، حيث ألقى المشتبه فيهم المهلوسات من نافذة الغرفة، وتم القبض على 11 شخصا.

وحسب الإعلام الألماني، تتراوح أعمار المشتبه بهم بين 16 و35 عامًا، هم 10 جزائريين ورجل أظهر بطاقة هوية فرنسية مسروقة.

إضافة لذلك تم الإبلاغ عن هروب خمسة أشخاص آخرين يعتقد أنهم اشتروا المهلوسات من الذين ألقي القبض عليهم.

وعُثر على أكثر من 815 جرامًا من الكوكايين والماريجوانا وراتنج القنب بالإضافة إلى 9445 يورو نقدًا ومسدس فارغ ورذاذ فلفل.

وحسب ذات المصدر، أثناء الاستجواب، قام محتجز يبلغ من العمر 20 عامًا بمهاجمو ضابط وأصابه بجروح طفيفة.

وباستخدام القوة البدنية، تمكنت الشرطة الألمانية من السيطرة عليه وإعادته إلى غرفة الاحتجاز.

وقد ألقت الشرطة الألمانية القبض على جزائريين اثنين وسوري في بريمن-ميتي نهاية الأسبوع حيث يخدعون ضحاياهم الرقص.

وحسب صحيفة PRESSE PORTAL، فقد لاحظت قوات الشرطة الألمانية، 3 رجال مشبوهين في رمبرتييرج بعد منتصف ليل الجمعة الماضي.

واقترب الثلاثي من زائر كان في حالة سكر، حيث قام أحدهم بالرقص له والباقون سرقوا هاتفه الخلوي ومحفظته.

وتم العثور على اثنين من المشتبه بهم بالقرب من مسرح الجريمة واقتيدا إلى مركز الشرطة.

كما تم التعرف على شريكها الهارب، حيث عثرت الشرطة عليهم وصادرت ما كان بحوزتهم من مسروقات.

ولا تزال تحقيقات الشرطة الألمانية مع الرجال البالغين من العمر 18 و 30 و 44 سنة من الجزائر وسوريا جارية.

وشكلت شرطة بريمن في ألمانيا مجموعة تحقيق، حيث تتم معالجة هذه الجرائم والتحقيق فيها في حزمة واحدة.

ودعت الشرطة الألمانية مواطنيها إلى الاعتناء بأشيائهم الثمينة في جيوب داخلية قابلة للقفل.

وأضافت “خذ معك قدر ما تحتاجه من النقود فقط، لا تظهر هاتفك الخلوي للغرباء”.

وتابعت الشرطة في بيانها “الرقص شكل من أشكال السرقة، يقوم النشال بمعانقة الضحية بشدة ويأخذه بين ذراعيه للرقص معه”.

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