اعتقال 3 جزائريين في فرنسا والتهم ثقيلة

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة أفراد جزائريين متورطين في تهريب السجائر في ساحة غابرييل بيري. في لا غيلوتيير في ليون.

وحسب الإعلام الفرنسي، فإن الموقوفين تبلغ أعمارهم 25 و 31 و 39 على التوالي. وتم القبض على هؤلاء الأفراد لحيازتهم مخدرات ومخدرات في القائمة الثانية. ولكن أيضًا لتصنيع الممنوعات.

بالإضافة إلى ذل ، وبعد التحقيق الذي أجرته الدوائر القضائية بالمدينة ، تم إجراء عدة عمليات تفتيش.

وتم العثور على 1011 حبة إكستاسي ، 1121 عبوة سجائر مقلدة. 485 كيسا من مضادات الصرع ، ولا سيما بريغابالين. وأخيراً ضبطت 660 أورو نقداً. حسب ما أكدته الشرطة الوطنية الفرنسية في بيان صحفي رسمي.

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