اعتقال 65 فلسطينيا بينهم سيدتان وصحفيان في الضفة والقدس

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت 65 فلسطينيا بينهم سيدتان وفتاة وصحفيان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

من جهة أخرى،أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). أنها دمرت دبابة صهيونية أخرى في منطقة التوام بقذيفة الياسين 105.

وكانت الكتائب أعلنت في وقت سابق اليوم تدمير دبابتين إسرائيليتين إضافيتين شمال دوار التوام بقذيفتي الياسين 105. وتدمير دبابة في شمال غرب بيت لاهيا ودبابتين جنوب غرب مدينة غزة. إلى جانب تدمير دبابة وناقلة جند شمال دوار التوام، بقذائف الياسين 105.