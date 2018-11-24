اعتقال 9 اسبانيين تحرشوا بقاصرين جزائريين بأليكنت

تمكنت الشرطة الاسبانية من اعتقال 9 اسبانيين قاموا بالاعتداء على قاصران جزائريان في مركز الاحتجاز Los Rotes de Dénia في أليكانت،

وتعرض الجزائريان (14 و15 سنة) لاعتداءات ومضايقات متكررة من طرف هؤلاء، وحسب حيثيات الواقعة فإن الموقوفين كانوا يقومون بتخطي دار المركز لمضايقة القصر ومهاجمتهم واعتبرت الشرطة الاسبانية ان التهمة تندرج ضمن جريمة “التحرش”.

وحسب الشرطة الاسبانية، تجول المهاجمون حول مركز الأحداث، حيث منعوا الضحايا من أن يعيشوا حياة طبيعية، كما حاولوا أن يتسللوا إلى الغرفة وجاءوا للقفز من السور وتم منعهم من طرف المعلمين من دخول المركز.

ويضم هذا المركز محتجزين من يحملون الجنسية الإسبانية والأرجنتينية والمغاربية.