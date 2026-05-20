إجراءات جديدة في استيراد السيارات المستعملة.. وزارة الداخلية توضّح

فنّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تدخل دائرتها الوزارية في اعتماد إجراءات جديدة في استيراد السيارات المستعملة.

وأكدت الوزارة أن جميع البيانات والوثائق الصادرة عنها لا يُعتدّ بها إلا إذا نُشرت عبر القنوات الرسمية المعتمدة. والمتمثلة في الموقع الالكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

