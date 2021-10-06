اعتماد الإنجليزية في التدريس بالمدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي

قال المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوعلام سعيداني، خلال نزوله ضيفا، على القناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، إن التدريس بالمدرستين العليتين للرياضيات والذكاء الإصطناعي بسيدي عبدالله سيكون خلال الدخول الجامعي الجاري.

مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من البرنامج البيداغوجي سيكون باللغة الإنجليزية، وأنه سيتم اعتماد 1660 منصب مالي جديد لتوظيف الاساتذة ، وذلك لتغطية العجز المسجل موضحا بأن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لتطبيق بروتوكول صحي لإنجاح الدخول الجامعي الجديد.

وأفاد بوعلام سعيداني، أن القطاع استلم 29 الف مقعد بيداغوجي جديد وعدد معتبر من الأحياء الجامعية، فيما تم استقبال أزيد من 330 ألف طالب جديد، لافتا إلى أنه سيتم الإعتماد على النمط الهجين في التدريس بشقه عن بعد والحضوري إضافة إلى التفويج مع إيلاء الأهمية لتعليم الوحدات الأساسية والمنهجية على أن تنطلق الدراسة، بشكل حضوري، يوم 10 أكتوبر الجاري بعد أن بدأت عن بعد في 3 أكتوبر.

مبرزا أن الدخول الجامعي الجديد، يتميز بوجود المدرستين العليتين للرياضيات والذكاء الإصطناعي، الذي يوفر طاقة إستيعاب تقدر ب 20 ألف مقعد بيداغوجي، والتي سيتم استلام خلال هذا الدخول 2000 مقعد بيداغوجي.

وبشأن البرنامج التكويني، على مستوى هاتين المدرستين، قال ذات المسؤول أن يراعي المعايير البيداغوجية العالمية والمستوى العالمي للتكوين في هذين الإختصاصين، والذي تم إعداده بصفة دقيقة جدا، ذلك ان الجانب الأكبر منه سيكون باللغة الإنجليزية، باعتبارها اللغة العلمية الأولى في العالم.

والجدير بالذكر، أن المدرستين أنشئتا بموجب مرسوم رئاسي دلالة على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لهما حسب تعبيره، يضيف المصدر.