اعتماد التقييم لتلاميذ من ذوي الإحتياجات الخاصة الراسبين في إمتحان السنكيام

وقعت اليوم الخميس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بالعاصمة، على قراروزاري مشترك.

يقضي باعتماد التقييم المستمر لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة الراسبين في امتحان شهادة التعليم الابتدائي, لتمكينهم من الانتقال إلى الطور المتوسط.

وصرحت بن غبريت للصحافة ، على هامش التوقيع أن وزارة التربية قررت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتريزوميا المصادف لـ21 مارس.

وأضافت بن غبريت أن توسيع نطاق تطبيق القرار المتخذ سنة 2016 الذي كان يسمح لتلاميذ السنة الرابعة متوسط من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم ينجحوا في امتحان السنكيام.

وتحصلوا على المعدل في التقييم المستمر أن ينتقلوا إلى الطور الثانوي، ليشمل هذا التوسيع تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي.

كما أن القرار “سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الدراسية الحالية 2017-2018 ويشمل التلاميذ المصابين بالتريزوميا والتوحد”.

مشيرة إلى أنه “يأتي في إطار التمييز الإيجابي لهؤلاء التلاميذ تثمينا للمجهود الذي يبذلونه هم وأولياؤهم”.

ومن جهتها أكدت وزيرة التضامن الوطني, أن القرار الوزاري المشترك “يخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويمنحهم حقوق تمكنهم من الاستفادة من تكفل ذي نوعية والتمدرس بصفة عادية والانتقال من طور إلى آخر”.

مضيفة أن “هذه العملية ستستمر لتحسين الخدمات الموجهة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المراكز المتخصصة.