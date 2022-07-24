اعتماد الجمارك الجزائرية ضمن لجنة التدقيق بمجلس المنظمة العالمية للجمارك

تم إعتماد الجمارك الجزائرية ضمن لجنة التدقيق بمجلس المنظمة التي تضم 12 عضوا، كما تم اسنادها وبالإجماع نيابة الرئاسة بذات اللجنة وهذا إلى غاية نهاية الدورتين 142/141 للمجلس.

والمزمع عقدهما في شهر جوان 2023.حسب ما جاء في بيان المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

وجاء هذا القرار بناء على القرار رقم 362 المؤرخ ببروکسل في الفاتح جويلية 2022، المنبثق عن أشغال الدورتين 140/139 لمجلس المنظمة العالمية للجمارك اللتين جرت فعالياتهما شهر جوان المنصرم ببروكسل في بلجيكا.

ويعتبر هذا الحدث مكسبا هاما للجزائر، وتكريسا فقالا للأشواط الكبيرة التي قطعتها الجمارك الجزائرية على الصعيد الدولي.

وذلك من خلال تعزيز مكانتها في المنظمة العالمية للجمارك، وإثبات قدراتها وخبراتها الميدانية في ظل التغيرات التي يشهدها المناخ الاقتصادي.

وما يتطلبه من إعمال كافة الميكانزمات الكفيلة بالسمو بالمؤسسة الجمركية في مستوى التحديات التي تواجهها تجسيدا لمسعى السلطات العليا في البلاد والرامية إلى حماية الإقتصاد الوطني.

ودعم برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقرهرئيس الجمهورية في إطار ترقية المنتوج المحلي والإستثمار المنتج وترقية قطاع التصدير خارج مجال المحروقات يختم ذات البيان.