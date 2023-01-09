اعتماد الحجاب في الجوية البريطانية

ستكون البدلة والسترة والحجاب من العناصر التي يتكون منها الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية. وهذا وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ستار، التي أوضحت أن العمل على تصميم هذا الزي انطلق منذ العام 2018. إذ يشمل الزي الأنماط والجيوب التي تتضمن خيارات شاملة.

كما قالت الصحيفة “يوشك الزي الرسمي للخطوط الجوية البريطانية على التغيير”. “إذ كشفت شركة الطيران النقاب عن مجموعتها الجديدة تماما للمضيفات والطيارين”. و”أضافت “تتطلع الشركة إلى الانتقال لمرحلة جديدة من خلال تغيير الزي الرسمي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما”. “بعدما عرف المسافرون على متنها الزي الأحمر والأزرق الكلاسيكي”. وقد “كشفت شركة الطيران أن المضيفات يقمن بتجارب على ارتداء الزي الجديد في بعض المطارات والرحلات في المملكة المتحدة”. “وفق تصاميم حديثة تشمل خيارات متعددة بما فيها خيار السترة والحجاب للمضيفات اللواتي يفضلن ارتداءها في السماء”.

وبالنسبة للرجال، تضيف “ديلي ستار”، فسيتم اعتماد بدلة من ثلاث قطع مع بنطال عادي أو ضيق. بينما يمكن للنساء الاختيار بين التنورة أو البنطال. وتقول الخطوط الجوية البريطانية إن المصمم كان حريصا على تصميم “مجموعة أصيلة حقا، مستوحاة من شركة الطيران وموظفيها” و”فن الطيران”. حيث يمكن رصد نمط جديد يُعرف باسم “الموجة الهوائية” على السترات والقمصان والأزرار وربطات العنق. إذ إن التصميم مستوحى من تدفق الهواء فوق جناح الطائرة، مع شريط منمق على الصدر. وهو من تصميم أوزوالد بوتينغ، الذي عمل على تصميم الزي الجديد منذ حوالي خمس سنوات بعدما تم تكليفه بذلك عام 2018.

ويتسم الزي الرسمي الجديد بالمرونة للقيام بالوظائف المختلفة للطاقم. بحيث يمكن أن يكون زيا مفيدا بالإضافة إلى كونه من الملابس العصرية.