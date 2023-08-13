اعتماد الديوان المهني للحبوب ممولا حصريا للخدمات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، اليوم الأحد، اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب ممولا حصريا للخدمات الجامعية.

وجاء في البيان، “أنه تحضيرًا للدخول الجامعي 2023-2024 ، وقصد ضمان التموين العادي والأمن للإقامات الجامعيَّة بالمواد الغذائيّة الأساسيّة، تعلمُ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب (OIC) متعاملًا حصريا لتموين الديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمواد التي يتولى تسويقها من بقول جافة وأرز.”

وتكلف كل المصالح المعنية بـ”التطبيق الصارم” لمضمون هذا البيان، يضيف المصدر ذاته.

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