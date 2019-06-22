اعتماد جامعة المسيلة أول حاضنة أعمال عبر مختلف جامعات الوطن

تم اعتماد جامعة محمد بوضياف بالمسيلة حاضنة أعمال على مستوى الجامعات الوطنية، وذلك من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد تحصلت إدارة الجامعة على هذا المقرر نهاية الشهر الجاري، تحت رقم 182، حيث ستعمل الجامعة تحت إشراف المديرية العامة

للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أين قال مدير الجامعة، إن حاضنة الأعمال فضاء لمرافقة الطلبة حاملي المشاريع القابلة للتجسيد في الواقع.

وسيتم التكفل بكل الأعباء المتعلقة بتسيير الحاضنة، من طرف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.

وكشف كمال بدراي بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة،تنصيب مركز دعم التكنولوجيا والإبتكار، وذلك بالإتفاق مع المعهد الوطني للملكية الصناعية

وذلك بهدف مرافقة حاملي المشاريع من أساتذة وطلبة وتمكينهم من الحصول على براءات اختراع مسجلة بالشراكة مع جامعة المسيلة.