اعتماد سفراء رومانيا.. الإمارات ومالي

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد مناد حباك سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى دولة رومانيا. إضافة إلى اعتماد خميسي عريف سفيرا فوق العادة و مفوضا للجزائر لدى دولة الإمارات.

كما تم اعتماد الحواس رياش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى جمهورية مالي.

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وقام، وزير الشؤون الخارجية لدولة مالي، عبد اللاي ديوب، ومن خلال مأدبة عشاء، بتقليد سفير الجزائر بوعلام شبيحي، وسام الدبلوماسي. جاء التقليد مقابل جهود السفير الجزائري في مسار السلم بالبلاد -يضيف المصدر-.

جرت مراسم، تكريم السفير الجزائري خلال عشاء وداع، تم تنظيمه البارحة على شرف السفير. حيث انتهت مهام السفير.

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كما قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعيين أحمد بوطاش سفيرا للجزائر فوق العادة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. كما أورده اليوم الثلاثاء بيان من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وقد وافقت واشنطن على بوطاش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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بلمهدي يشرف على إفتتاح الأسبوع الوطني للقرآن الكريم رفع التباعد وفتح بيوت الوضوء.. بلمهدي يحسم أمطار رعدية غزيرة على 9 ولايات بداية من منتصف نهار اليوم وكان قد تسلم من جهته، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر. ويتعلق الأمر بكل من سفير ماليزيا، محمد فيزال رزالي. سفير مملكة السويد، بجورن هاكمارك، سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري. سفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ايكارت توماس. وحضر مراسم التسليم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج. **يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

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