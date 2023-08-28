اعتماد سفيرا الجزائر لدى تيمور الشرقية ودوقية لوكسمبورغ الكبرى

وافقت حكومة تيمور الشرقية على تعيين نور الدين بن فريحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى تيمور الشرقية مع الإقامة بكانبيرا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الإثنين، وافقت حكومة لوكسمبورغ أيضا على تعيين محمد الأمين بن شريف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى مع الإقامة ببروكسل.