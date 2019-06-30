اعتماد عدة إجابات نموذجية لسؤال واحد في مادة اللغة العربية لامتحان الباكالوريا

أمرت وزارة التربية الوطنية اعتماد عدة أجوبة نموذجية لسؤال واحد، في مادة اللغة العربية شعبة أداب ولغات أجنبية، في شق

التقويم النقدي من الموضوع الثاني، وذلك بعدما اختلف الأساتذة المصححون، حول الإقتصار على الإجابة النموذجية، الذي حددتها الوزارة فقط.

وقد فتحت الوزارة بعد اختلاف الأساتذة حول الإجابة النموذجية، المجال لاجتهاد المصححين، واعتماد عدة مقترحات كأجوبة نموذجية للسؤال.

ويُنقط السؤال على 4 نقاط أمرت الوزارة بمنح التلاميذ الذين أجابوا وفق هذه المقترحات، أو جزء منها العلامة الكاملة.

ومن المقترحات المعتعمدة كأجوبة نموذجية للسؤال، أن الظاهرة هي التجديد في الأدب، أو ظاهرة الإلتزام في الأدب،

أو يحتمل وجود رغبة إنسانية مجسدة في كلمة الحرية والوقوف أمام صولة المستبدين، بحيث يتم اعتبار كل هذه الأجوبة

أو جزء منها صحيحة، إذا تطرق لها التلميذ في إجابته على السؤال، مع الأمر بإعادة النظر في التنقيط الذي اعتبر

إجابات التلاميذ خاطئة قبل هذا القرار من قبل الوزارة.