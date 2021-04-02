اعتماد قائمة خاصة بالمستوردين المعنيين بعملية الإستيراد الإستثنائية للحوم الحمراء المبردة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أنه تم إعتماد قائمة خاصة بالمستوردين المعنيين بعملية الإستيراد الإستثنائية للحوم الحمراء المبردة لتدعيم تموين السوق الوطنية خلال شهر رمضان المعظم.
وذلك وفق الشروط المحددة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة (وزارة التجارة، وزارة الفلاحة و التنمية الريفي و المديرية العامة للجمارك) والمسجلة طلباتهم عبر البوابة الالكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حسب بيان الوزارة.
وأضاف المصدر نفسه، انه قد تم اتخاذ التدابير اللآزمة لتسهيل الإجراءات الإدارية والبنكية المتعلقة بعمليات الاستيراد لفائدة المتعاملين المعنيين الذين سيتم التواصل معهم من طرف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسحب رخص الاعتماد الصحي والشروع الفوري في مباشرة إجراءات عمليات الاستيراد.
ويأتي هذا تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلق بالترخيص الاستثنائي لاستيراد اللحوم الحمراء المبردة خلال شهر رمضان المبارك.
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