اعتماد قائمة خاصة بالمستوردين المعنيين بعملية الإستيراد الإستثنائية للحوم الحمراء المبردة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أنه تم إعتماد قائمة خاصة بالمستوردين المعنيين بعملية الإستيراد الإستثنائية للحوم الحمراء المبردة لتدعيم تموين السوق الوطنية خلال شهر رمضان المعظم.

وذلك وفق الشروط المحددة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة (وزارة التجارة، وزارة الفلاحة و التنمية الريفي و المديرية العامة للجمارك) والمسجلة طلباتهم عبر البوابة الالكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حسب بيان الوزارة.

وأضاف المصدر نفسه، انه قد تم اتخاذ التدابير اللآزمة لتسهيل الإجراءات الإدارية والبنكية المتعلقة بعمليات الاستيراد لفائدة المتعاملين المعنيين الذين سيتم التواصل معهم من طرف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسحب رخص الاعتماد الصحي والشروع الفوري في مباشرة إجراءات عمليات الاستيراد.