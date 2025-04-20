اعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في الجرائم الكبرى المرتبطة بالمخدرات

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد الحكومة باعتماد مؤسسات عقابية متخصصة في الجرائم الكبرى المرتبطة بالمخدرات

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية هذا الإجراء يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وخلال ترأس رئيس الجمهورية إجتماع مجلس الوزراء أسدى عدة أوامر وتعليمات هامة مست قطاع الفلاحة والتعليم.

وأمر الرئيس تبون بتحديد 40 ألف دينار جزائري سعر وطني موحد لأضحية عيد الأضحى للمواشي المستوردة.

ووافق مجلس الوزراء على تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات.

كما أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بتنصيب وتفعيل الهيئات التالية في غضون شهر.