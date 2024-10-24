اعتماد مجلة السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر 3 ضمن المعامل العربي “أرسيف 2024”

تمكنت “مجلة السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية”، لمخبر حقوق الإنسان- جامعة الجزائر 3 “إبراهيم سلطان شيبوط”، من تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية “أرسيف- Arcif” والمتوافقة مع المعايير العالمية.

وحسب تقرير أرسيف لسنة 2024 الصادر هذا الأسبوع، فقد نجحت مجلة السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية (من بين 5000 مجلة دولية) على المعايير الـ32 المطلوبة.

وكان معامل أرسيف Arcif العام لمجلة “السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية” لمخبر حقوق الإنسان - جامعة الجزائر 3 “إبراهيم سلطان شيبوط” لسنة 2024، هو (0.25).

كما صنفت المجلة في تخصص العلوم الاجتماعية متداخلة التخصصات من إجمالي عدد المجلات (147) على المستوى العربي ضمن الفئة (Q4) وهي الفئة المنخفضة. مع العلم أن متوسط معامل أرسيف لهذا التخصص كان (0.243)

أما تخصص الآداب والعلوم الإنسانية متداخلة التخصصات، فقد صنفت المجلة من إجمالي عدد المجلات (252) على المستوى العربي ضمن الفئة (24). مع العلم أن متوسط معامل أرسيف لهذا التخصص كان (0.156).

وبهذه المناسبة، توجه مدير مخبر حقوق الإنسان – جامعة الجزائر 3 – البروفيسور مسعود عمارنة، بأخلص التهاني والشكر والتقدير والامتنان لرئيس تحرير مجلة السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الدكتور نبيل بويبية، ومساعديه ومراجعي (محكمي) المجلة.

ووفقا للتقرير، فإن معامل أرسيف Arcif قام بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن (5000) عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات. والصادرة عن أكثر من (1500) هيئة علمية أو بحثية في العالم العربي. ونجحت منها (1201) مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل أرسيف Arcif، في تقرير عام 2024.

للإشارة، يعد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية والبحثية “أرسيف” أحد مبادرات قاعدة بيانات “معرفة” للإنتاج والمحتوى العلمي.

كما يخضع معامل التأثير “أرسيف Arcif” لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية (مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة). بالإضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانية.