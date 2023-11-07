اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة في الصحة

نظمت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 ، بالعاصمة، يوما مخصصا لاعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة في الصحة.

وقد أطلقت وزارة الصحة، من خلال فريق العمل المكلف بالاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية والجهات المعنية، وبدعم من المنظمة العالمية للصحة، مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية.

وأوضحت الهيئة ذاتها بأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية يهدف إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TIC) في القطاع الصحي لتحقيق أهداف السياسات الصحية فيما يتعلق:

-صحة السكان،

-حالة النظام الصحي،

-أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية : منذ عام 2021، تم الوصول إلى عدة مراحل في ورشات التشاور والمصادقة، أبرزها:

-إعداد الإطار القانوني،

-إشراك الأطراف المعنية في ورشة عمل للتشاور،

-المصادقة على الاستبيانين حول السياق الاستراتيجي للصحة الرقمية في الجزائر،

– تطوير الاستراتيجية الوطنية الأولية للصحة الرقمية،

كما تعتمد هذه الاستراتيجية على تسهيل الولوج للخدمة الصحية بكل اريحية و سرعة للتكفل بالمريض

كما يستند تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية على خطة عمل، من الضروري إجراء مصادقة مسبقة على مسودة الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية

وتم مناقشة في هذا اللقاء العناصر التالية:

-الإجراءات والأنشطة المتخذة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية،

-ملخص مسودة الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية،

-المحاور والرؤية الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية،

-الأهداف الاستراتيجية للصحة الرقمية،

-المراجعة والتقييم المالي الشامل لخطة العمل آفاق (2023-2027)،

-مراجعة الجدول الزمني لتنفيذ خطة العمل آفاق (2023-2027