اعتماد مشروع قرار تقدمت به الجزائر ودول أخرى بإدراج فلسطين في اللوائح الصحية الدولية

اعتمدت منظمة الصحة العالمية مشروع قرار تقدمت به الجزائر ودول أخرى يقضي بإدراج فلسطين في إطار اللوائح الصحية الدولية.

وتم اعتماد مشروع القرار التاريخي خلال أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية.

ويهدف مشروع القرار إلى تكريس مشاركة فلسطين في منظمة الصحة العالمية بما يتماشى مع وضعها المعتمد في منظمة الأمم المتحدة.

وحاول الكيان الصهيوني الاعتراض على القرار، غير أنّ جمعية الصحة العالمية لجأت إلى عملية التصويت التي شارك فيها 144 عضوا.