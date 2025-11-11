اعتماد معايير الجودة في رقمنة الأرشيف ضرورة

أكد بونعامة، في يوم دراسي نظمته مصلحة الأرشيف لولاية الجزائر، حول “المخطط الاستعجالي لإنقاذ الأرشيف من الاتلاف. نتيجة الكوارث الطبيعية في ظل التحول الرقمي”، اليوم الثلاثاء.على ضرورة اعتماد الإجراءات المعيارية في تسيير هذا النوع من الوثائق وأرشفتها الكترونيا.

وأشار إلى أن مؤسسة الأرشيف تعتمد معايير “ايزو 15489″ و”ايزو 30300″ وسلاسله و”ايزو 9001”. التي تعتبر معايير للجودة في الإنتاج والتسيير. وهذا بالنظر إلى أهمية الأرشيف على المستوى المؤسساتي.

وفي سياق ذي صلة، أبرز بونعامة أن التحول الرقمي يتطلب أيضا “تغيير الذهنيات على مستوى المؤسسات. لخلق شبكة موحدة فيما بين الإدارات”.

كما تطرق المدير العام للأرشيف الوطني إلى أهمية “تشجيع العمل التشاركي بين مختلف المؤسسات، لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، القائمة على توجيهات رئيس الجمهورية”.