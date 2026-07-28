اعتماد نظام شهادة “الأبوستيل” للمصادقة على الوثائق التربوية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أنه تقرر رسمياً اعتماد نظام شهادة “الأبوستيل” (Apostille)، للمصادقة على الوثائق التربوية العمومية الموجهة للاستعمال في الخارج، وذلك ابتداءً من 9 جويلية 2026.

وحسب بيان للوزارة، يشمل هذا الإجراء الجديد جميع الوثائق العمومية الصادرة عن الإدارة المركزية للوزارة ومديريات التربية بالولايات. بالإضافة إلى الشهادات والوثائق البيداغوجية الصادرة عن المؤسسات العمومية تحت الوصاية.

ويأتي هذا النظام لتسهيل اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961. والمتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الاجنبية.

وأضاف البيان، أنه يجب على المواطنات والمواطنين ابتداء من تاريخ 9 جويلية 2026، تقديم طلبات الحصول على هذه الشهادة عبر المنصة الوطنية المخصصة لهذا الغرض، على الموقع الإلكتروني apostille.gov.dz. وذلك بإتباع جميع الخطوات للحصول عليها، ابتداء من استصدار الوثيقة المراد استعمالها في الخارج من المؤسسة المصدرة إلى غاية التوقيع والتسليم.