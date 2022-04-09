اعتماد 349 وكالة سياحية لتنظيم مناسك العمرة

تم اعتماد 349 وكالة سياحية من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة لتنظيم مناسك العمرة لهذا الموسم الاستثنائي.

وأكد رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية والأسفار نذير بلحاج في اتصال للقناة الإذاعية الأولى:”إن الوكالات المعتمدة جاهزة لإنجاح موسم العمرة لهذه السنة. مشيرا إلى ضيق الآجال بالنسبة لشهر رمضان.

كما كشف رئيس الإتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار مولود يوبي، بأن أسعار عمرة رمضان شهدت هذا الموسم ارتفاعا. سواء تعلق الامر بالايام الأوائل أو الأواخر من الشهر الفضيل.

مشيرا إلى أن هذه الأسعار تتراوح إجمالا ما بين 223 ألف إلى 226 ألف دينار جزائري.

وأرجع ذات المسؤول، أسباب ذلك إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر إلى البقاع المقدسة. حيث بلغت على متن الخطوط الجوية الجزائرية 5 ،12 مليون سنتيم. بينما قررت السعودية رفع أسعار التذاكر إلى 7، 12 مليون سنتيم.

مشيرا إلى وجود أسباب أخرى منها ارتفاع تكاليف تأشيرة السفر والتأمينات الخاصة بكوفيد-19 و أسعار الفنادق.

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