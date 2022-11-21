اعتناق مورغان فريمان الاسلام يشعل المواقع

تداول رواد السوشيال ميديا، وعدد من المواقع القطرية خبر اعتناق النجم العالمي مورغان فريمان، للإسلام. وذلك بعد تواجده بحفل افتتاح كأس العالم 2022.

كما جاءت تلك الأنباء بعد ظهوره مع الشاب القطري غانم المفتاح، في إحدى فقرات الحفل. حيث تبادلا الحديث حول تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأديان ووازدواجية المعايير. وتضمن حديثهم إشارة إلى الآية القرآنية:”يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم”. والتي افتتح بها غانم المفتاح أولى فقرات الحفل.

وكان مورغان، قد صرح من قبل أنه يحب الاستماع إلى الأذان وصوته العذب. ولكن لم يؤكد الفنان العالمي الأنباء المتداولة ولم يقم بنفيها أيضاً. بالمقابل لا يوجد أي تصريح رسمي له باعتناقه ديانة الإسلام، وكل ما قيل حول الأمر ليس عليه أي دليل حقيقي. لتبقى الأخبار المتداولة مجرد منشورات افتراضية إلى حين يتم تأكيدها أو نفيها من قبل المعني.

ويذكر أن شهد ملعب البيت، في قطر، حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس العالم قطر 2022. الذي يقام في الفترة من 20 نوفمبر. وحتى 18 ديسمبر، لتكون النسخة الثانية والعشرون من المسابقة، والأولى التي تقام في العالم العربي.

شهدت بطولة كأس العالم في قطر افتتاح مبهر ضم 7 فقرات أحياها فنانون عالميون. ومزجت الفقرات ما بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية.