اعرف دينك.. هذا أبرز ما حدث في 1 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك سيستعرض عليكم موقع “النهار أونلاين” أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم.

وقد شهد اليوم الأول من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها :

1هـ نزول صحف إبراهيم، هي الرسائل السماوية التي تلقاها النبي إبراهيم، والتي ورد ذكرها في القرآن بهذا الاسم. نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وهو صاحب الديانة الحنيفية. بعد أن اتخذه الله خليلا.

2 هـ – أول رمضان صامه المسلمون كما يعتقد. وقيل: إنَّ فرضَ صيام رمضان كان يوم الإثنين 1 شعبان 2 هـ.

9 هـ – عودة الرسول محمد وجيش المسلمين إلى المدينة المنورة بعد انتهاء غزوة تبوك.

20 هـ – دخول جيوش الفتح الإسلامي مصر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبقيادة عمرو بن العاص.

91 هـ – بدء فتح الأندلس، ونزول المسلمين بقيادة طريف بن مالك إلى الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس. وغزوا بعض الثغور الجنوبية، وبدأ فتح الأندلس. وكان موسى بن نصير قد بعث طريف بن مالك لاكتشاف الطريق لغزو الأندلس.

114 هـ – نشوب معركة بلاط الشهداء بين المسلمين بقيادة «عبد الرحمن الغافقي» والفرنجة بقيادة «شارل مارتل». كما جرت أحداثها في فرنسا، اشتعلت المعركة مدة عشرة أيام من أواخر شعبان حتى أوائل شهر رمضان. ولم تنتهِ المعركة بانتصارِ أحد الفريقين، لكنَّ المسلمين انسحبوا بالليل وتركوا ساحة القتال.

654 هـ – احتراق المسجد النبوي الشريف، المسجد الذي أسسه رسول الله محمد.

مواليد

160 هـ – عبد السلام سحنون، فقيه مالكي.

732 هـ – ابن خلدون، مؤرخ مسلم وفيلسوف وقاضي ومبتكر علم الاجتماع.

وفيات

65 هـ – مروان بن الحكم، رابع خلفاء الدولة الأموية.

73 هـ – عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي.

208 هـ – نفيسة بنت الحسن، إحدى سيدات أهل البيت وحفيدة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب.

427 هـ – ابن سينا، طبيب وفيلسوف مسلم.

596 هـ – ابن البراق الأندلسي، عالم مسلم وشاعر أندلسي.