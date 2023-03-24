اعرف دينك.. هذا ما حدث في 2 رمضان

شهد شهر رمضان العديد من الأحداث التي غيرت التاريخ الإسلامي عبر العصور، ويعد الشهر الكريم لدى المسلمين رمزًا للانتصارات، والفتوحات.

كما شهد رمضان مولد عظماء المسلمين من صحابة وتابعين وقادة وعلماء، ووفاتهم، الذين كان لهم الأثر البالغ في الإسلام.

أحداث

65 هـ – تولي عبد الملك بن مروان الخلافة الأموية.

51 هـ – الشروع في تخطيط مدينة القيروان في إفريقية لتكون قاعدة انطلاق الجهاد والفتوحات إلى بلاد المغرب.

82 هـ – المسلمون بقيادة حسان بن النعمان يتمكنون من إلحاق الهزيمة بالكاهنة البربرية ديهيا وقتلها في إقليم الأوراس. بعد انضمام 12000 من جنودها إلى جيش المسلمين واعتناقهم للدين الجديد.

114 هـ – استمرار اشتعال معركة بلاط الشهداء بين المسلمين بقيادة «عبد الرحمن الغافقي» والفرنجة بقيادة «شارل مارتل». وجرت أحداثها في فرنسا، اشتعلت المعركة مدة عشرة أيام من أواخر شعبان حتى أوائل شهر رمضان. ولم تنتهِ المعركة بانتصارِ أحد الفريقين، لكنَّ المسلمين انسحبوا بالليل وتركوا ساحة القتال.

702 هـ – نشوب معركة شقحب جنوب دمشق بين المسلمين بقيادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ومغول فارس بقيادة قتلغ شاه نويان وانتهت بانتصار المسلمين والقضاء على طموحات الإلخان محمود غازان. في السيطرة على الشام والتوسع في العالم الإسلامي.

996 هـ – الجيش البولوني المعزز بوحدات الصاعقة العثمانية يهزم الجيش الألماني في معركة كارفو. ويأسر الأرشيدق الألماني جون سيجسموند. ويرجع سبب هذه المعركة إلى رغبة الألمان في السيطرة على العرش البولوني الذي كان تابعًا للدولة العثمانية.

1239 هـ – المسلمون تحت راية المماليك يستولون على جزيرة إقريطش (كريت).

1264 هـ – الجيش العثماني يدخل رومانيا، وقد ردَّت روسيا على هذه الخطوة من الدولة العثمانية باحتلال مولدوفا. وذلك في إطار التنافس بين الدولتين في منطقة البلقان في أوروبا.

1369 هـ – توقيع «معاهدة الدفاع المشترك» بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتتضمن المعاهدة بنودًا تتعلق بفضّ المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية. وبنودًا تتعلق بمواجهة أي عدوان مسلح ضد الدول الأعضاء، إلا أن هذه المعاهدة لم تدخل حيز التطبيق منذ توقيعها.