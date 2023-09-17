اعصار دانيال.. انتشال جثث 72 ضحية من طرف أعوان الحماية المدنية الجزائرية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن حصيلة تدخلات فرق الانقاذ الجزائرية الموفدة. إلى ليبيا، أين تمكنت عناصرها من انتشال 72 ضحية كلهم متوفون.

هذا ومزالت عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف مستمرة في درنة الليبية.

وصرح العقيد فاروق عاشور ممثل بعثة الحماية المدنية الجزائرية بليبيا، ان فرقنا تمكنت من انتشال 72 جثة لضحايا إعصار دانيال منذ بداية العملية.

كما كشف أن الحماية المدنية الجزائرية بليبيا، سطرت خطة لتسريع وتيرة التدخل والإسعاف والإنقاذ وتلبية كل طلبات السلطات الليبية.

وأوضح ذات المتحدث، ان نشاط فرق الحماية المدنية الجزائرية بليبيا متواصل في الميدان رغم العمل في بعض المواقع الصعبة والمنحدرات.