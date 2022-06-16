إعـتـمـاد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر ومشروبات بعصائر الفواكه

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية اعـتـمـاد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائرالخضار ومشروبات بعصائرالفواكه و/أوالخضار.

ووفقا للقرار الوزاري المشترك والمؤرخ في 18شعبان عام 1443 الموافـــق 21مارس سنة 2022، يـتضمـن اعـتـمـاد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائرالخضارومشروبات بعصائرالفواكه و/أوالخضار.

وجاء في مضمون القرار انه وتطبيقا لأحكام المادة 28 من المـرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية للعصائر ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضار.

تسري أحكام هذا القرار على المنتجات الآتية :

عصير الفواكه.

عصير الفواكه المضغوطة.

عصير الفواكه على أساس مركز.

عصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاص المائي.

عصير الفواكه المجفف.

مرّكز عصير الفواكه.

عصيدة الفواكه.

مرّكز عصيدة الفواكه.

نكتار الفواكه.

عصير الخضار.

عصير الخضار على أساس مرّكز.

عصير الخضار المجفف.

مرّكز عصير الخضار.

عصيدة الخضار.

مشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضار.

يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :

عصيــر الــفـواكـه : مــنــتـوج غـيـر مـخـمـر قابل لـلـتخـمـر ومستخلص من الأجزاء الصالحة للأكل من الفواكه الطازجة السليمــة وبلغت درجة مـلائمـة من النضج أومن الـفـواكـه المحفوظة في ظروف صحية بواسطة وسائل الحفظ المناسبة أو بواسطة المعالجات السطحية المستخدمة بعد الجني.

يتم الحصول على عصير الفواكه بطرق مناسبة تحافظ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والعضوية الحسية والغذائية الأساسية لعصير الفواكه المأخوذة منها.

كما يمكن أن يكون صافيًا أو عكراً ويمكن أن يحتوي على مواد عطرية ومركبات طيارة مسترجعة، شريطة أن تكون من نفس أنواع الفواكه والمتحصل عليها عن طريق وسائل فيزيائية مناسبة.

1.1 عصير الفواكه المضغوطة : منتوج متحصل عليه مباشرة بعصر الفواكه بطرق استخلاص ميكانيكية.

1.2عصير الفاكهة على أساسمركز : المنتوج المتحصل عليه عن طريق إعادة تشكيل عصير الفواكه المركز المعرف في النقطة 4 من هذه المادة مع الماء الشروب.

2 .عصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاصالمائي : منتوج متحصل عليه عن طريق الانتشار في الماء لـ :

فاكهة بلب كامل والتي لا يمكن استخلاص العصير منها بأي طريقة فيزيائية، أو• فاكهه كاملة جافة.

3 .عصير الفواكه المجفف : منتوج متحصل عليه من خلال الإزالة الفيزيائية لكل ماء التكوين تقريبا من عصير نوع واحد أو عدة أنواع من الفواكه.

4 .مرّكز عصير الفواكه : منتوج متحصـل عليه من خلال الإزالة الفيزيائية للمـاء بكمية كافية لرفع قيمة البريكس(Brix (إلى مستوى، على الأقل، أعلى من 50% من قيمة البريكس المحدد لعصائر نفس الفاكهة المعاد الملحق الأول بهذا القرار. في تكوينه كما هو مبين

5 .عصيدة الفواكه : منتوج موجه لإنتاج عصير ونكتار الفواكه، غير مخمر والقابل للتخمر المتحصل عليه بطرق ملائمة، على سبيل المثال بغربلة أو هرس الجزء الصالح للأكل للفاكهة الكاملة أو المقشرة دون إزالة العصير.

مرّكز عصيدة الفواكه : منتوج موجه لإنتاج عصير ونكتار الفواكه والمتحصل عليه عن طريق الإزالة الفيزيائية للماء من عصيدة الفواكه بكميات كافية لزيادة قيمة البريكس بنسبة لا تقل عن 50 % مقارنة بقيمة البريكس المحددة في للعصير المعاد تشكيله من نفس الفاكهة كما هو مبين الملحق الأول بهذا القرار.

نكتار الفواكه : منتوج غير مخمر وقابل للتخمر متحصل عليه بإضافة الماء مع أو بدون إضافة سكر و/ أوعسل، كما هو محدد في المادة 6 أدناه (النقطة أ) إلى عصيرالفواكه أوعصير الفواكه على أساس مركز أو عصير الفواكه المتـحـصـل عــليه بالاسـتخــلاص المائي أوعصير الفواكه المجفف أو مرّكز عصير الفواكه أو عصيدة الفواكه أو مرّكز عصيدة الفواكه.

عصير الخضار: منــتوج سـائل غير مخمر وقابل للـتـخـمـر أو مـنتـوج خـاضع لـعـمـلـيـة الـتـخـمـر الـلـبـني مـوجـه للاستهلاك المباشر ومتحصل عليه عن طريق استخلاص الجزء الصالح للاستهلاك من واحـد أو أكثر من الخضار بالطرق الفيزيائية السليمة والنظيفة والمحفوظة حصري المناسبة.

عصير الخضار على أساس مرّكز : منتوج متحصل عليه من مركز عصير الخضار، عن طريق إعادة نسبة الماء المستخرج من العصير أثناء تركيزه.

عصير الخضار المجفف : منتـوج متحصل عليه بإزالة كل كمية الماء تقريبا بالطرق الفيزيائية المناسبة.

مرّكز عصير الخضار : منتوج متحصل عليه من نوع واحد أو أكثر من الخضار عن طريق الإزالة الفيزيائية لكمية معينة من ماء التكوين.

عصيدة الخضار : منتوج موجه لصناعة عصـير غير مخمر وقابل للتخمر أوالذي خضع للتخمر اللبني، والمتحصل عليه بغربلة الجزء الصالح للاستهلاك من الخضار بدون إزالة العصير.

مـشـروب بعصير الفـواكه و/أو الخضار: منتوج غازي أو غير غازي، محضر من الماء الشروب وعصير الفواكه و/أو الخضار و/أو مركز عصير الفواكه و/أوالخضار كما هو محدد في المادة 11 من هذا القرار.

اللب أوالخلايا : المنتوجات المتحصل عليها من الأجزاء الصالحة للاستهلاك من فواكه نفس النوع بدون إزالة العصير. بالنسبة للحمضيات، اللب أو الخلايا هي الحويصلات التي تحتوي على العصير المتواجد في الغلاف الداخلي للحمضيات.

بريكس (Brix : (هي القيمة التي تحدد محتوى المادة الجافة القابلة للذوبان من العصير كما هو محدد في التنظيم المعمول به، وفي حالة غيابه طبقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي.

وجاء في ذات القرار المضمون ومجال التطبيق بالإضافة إلى التعاريف. وأيضا الأحكام الخاصة بعصائر ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضار.

كما تضمن ذات القرار القيمة الدنيا للبريكس للعصائر وعصائد الفواكه المعاد تشكيلها والمحتوى الأدنى للعصير و/أولب نكتار الفواكه (% حجم/حجم) عند 20 درجة مائوية والتي جاءت كمايلي: