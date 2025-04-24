إعفاء المتقاعدين من الضرائب..وزير المالية يوضح

أكد وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أن الدولة تولي أهمية خاصة لفئة المتقاعدين،بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي إلى نسبة قليلة على من يتقاضون منحة لا تتجاوز قيمتها 42 ألف دج. بينما يعفى المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 30 ألف دج من الضريبة بشكل كلي. مثل جميع الفئات الأخرى التي تتقاضى أقل من هذا المبلغ.

ونفى بو الزردبالمقابل، أية نية لإعفاء جميع المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل كامل, كون مثل هذا الاجراء غير معقول و يمس بمبدأ المساواة بين المواطنين، بغض النظر عن آثاره على ميزانية الدولة.

وذكر في ذات السياق بأن الدولة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتبذل جهودا لدعم القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ما يؤثر إيجابيا على الوضع المالي للمتقاعدين.

وبخصوص سؤال حول مشاريع إنجاز ازدواجية الطرق بولاية النعامة. أبدى بو الزرد استعداد مصالحه للتكفل بالأشغال التي من شأنها معالجة مشاكل النقاط السوداء التي تعرف حوادث مرور كثيرة. لا سيما تلك التي لا تحتاج إلى أغلفة مالية كبيرة. و كشف عن أن وزارة المالية أنشأت رفقة وزارة الأشغال العمومية فوج عمل مشترك منذ يومين، سيتم التطرق خلاله إلى مثل هذه الانشغالات.